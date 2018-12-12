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Сборная России U17 забросила девять шайб Швейцарии на Турнире четырёх наций 

Чемпионат.com + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Юниорская сборная России U17 разгромила сверстников из Швейцарии в стартовом матче Турнира четырёх наций, который проходит в Плимуте (Миннесота, США).
Россия U17 — Швейцария U17 — 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)
1:0 — Тринеев (Рычков, Кузьмин, 2) 2:0 — Рычков (Шумилин, 7) 3:0 — Христанов (Кисаков, 34) 3:1 — Берчи (Дьюфи, Цог, 35) 4:1 — Пономарёв (Пашин, Коханин, 36) 5:1 — Зуган (Дидковский, 37), в большинстве 6:1 — Зуган (Соболев, Дидковский, 39) 7:1 — Дидковский (Тютнев, 43) 8:1 — Мухамадуллин (Рычков, Шумилин, 44) 9:1 — Тринеев (Шумилин, Рычков, 49)
Вратари: Нефедов — Ретели (Галли) Броски: 29-22  Второй матч на Турнире четыёех наций сборная России U17 под руководством Сергея Голубовича проведёт со сверстниками из Словакии. Матч состоится 12 декабря, начало встречи — в 23:30 мск.
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