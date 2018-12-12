Капитан СКА Дацюк может не сыграть на Кубке Первого канала

Нападающий и капитан СКА Павел Дацюк может не сыграть на Кубке Первого канала (этап Евротура) в составе сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат». С чем это связано, неизвестно.

Ожидается, что 40-летний Дацюк точно не сыграет против Швеции и Чехии. Матчи состоятся 13 и 15 декабря. Участие в поединке с Финляндией на открытом воздухе также находится под вопросом. Матч состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Павел Дацюк принял участие в 31 матче КХЛ, забросил 7 шайб и отдал 20 результативных передач.