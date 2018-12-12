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Капитан СКА Дацюк может не сыграть на Кубке Первого канала 

SPORT24.ru + ещё 18 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий и капитан СКА Павел Дацюк может не сыграть на Кубке Первого канала (этап Евротура) в составе сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат». С чем это связано, неизвестно.
Ожидается, что 40-летний Дацюк точно не сыграет против Швеции и Чехии. Матчи состоятся 13 и 15 декабря. Участие в поединке с Финляндией на открытом воздухе также находится под вопросом. Матч состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге.
В текущем сезоне Павел Дацюк принял участие в 31 матче КХЛ, забросил 7 шайб и отдал 20 результативных передач.
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