Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получает удовольствие от игры в хоккей. Об этом он рассказал газете Washington Post.
В ночь на среду "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над "Детройтом" (6:2). Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами и был признан лучшим игроком встречи.
"Я стараюсь показывать хорошие результаты снова и снова. Это доставляет мне удовольствие. Вы можете заметить, что наша команда в целом наслаждается игрой в хоккей сейчас", — сказал Овечкин.
Овечкин лидирует в гонке снайперов НХЛ текущего сезона, забросив 25 шайб в 30 матчах. Вторую строчку делят Давид Пастрняк ("Бостон"), Патрик Лайне ("Виннипег"), Джефф Скиннер ("Баффало") и Брейден Пойнт ("Тампа"), в их активе по 21 шайбе.