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Овечкин обошёл Буре по количеству хет-триков 

News.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин благодаря хет-трику в матче против «Детройт» (6:2) опередил по этому показателю Павла Буре.
На счету Овечкина 21-й хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), у Буре — 20.
Капитан «Вашингтона» по этому показателю делит 12-е место с канадцами Риком Мартином и Гленном Андерсоном, которые завершили карьеры игроков.
Также Овечкин вышел на первое место по числу хет-триков в НХЛ среди россиян.
Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ, достигнув цифры в 5000 бросков за карьеру.
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