Овечкин обошёл Буре по количеству хет-триков

На счету Овечкина 21-й хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), у Буре — 20.

Капитан «Вашингтона» по этому показателю делит 12-е место с канадцами Риком Мартином и Гленном Андерсоном, которые завершили карьеры игроков.

Также Овечкин вышел на первое место по числу хет-триков в НХЛ среди россиян.

Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ, достигнув цифры в 5000 бросков за карьеру.