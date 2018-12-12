Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста

Бизнесмен обманул российского хоккеиста на 16 млн рублей

В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в хищении у хоккеиста Евгения Артюхина 16 млн рублей, передает агентство Москва.

Бизнесмен был задержан после того, как Артюхин подал на него заявление в полицию. В нем говорилось, что с марта 2015 года по февраль 2016 года знакомый взял у него в долг 16 млн рублей на развитие общего бизнеса, но деньги так и не вернул.

Сообщается, что 32-летний подозреваемый дал признательные показания. На него заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

35-летний Евгений Артюхин выступал в НХЛ за «Тампу Бэй», «Анахайм» и «Атланту», в КХЛ играл за СКА, ЦСКА, «Атлант», «Сибирь» и «Динамо» (Москва).