Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста

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Бизнесмен обманул российского хоккеиста на 16 млн рублей 

Рамблер + ещё 6 4 часа назад
В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в хищении у хоккеиста Евгения Артюхина 16 млн рублей, передает агентство Москва.
Бизнесмен был задержан после того, как Артюхин подал на него заявление в полицию. В нем говорилось, что с марта 2015 года по февраль 2016 года знакомый взял у него в долг 16 млн рублей на развитие общего бизнеса, но деньги так и не вернул.
Сообщается, что 32-летний подозреваемый дал признательные показания. На него заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
35-летний Евгений Артюхин выступал в НХЛ за «Тампу Бэй», «Анахайм» и «Атланту», в КХЛ играл за СКА, ЦСКА, «Атлант», «Сибирь» и «Динамо» (Москва).
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