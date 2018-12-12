Четыре клуба КХЛ рискуют стать банкротами

Четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Слован» , «Сочи», «Сибирь» и «Адмирал», имеют задолженности перед организацией.

«Эти четыре клуба имеют задолженности перед лигой. В «Адмирале» ситуация критическая», — сказал глава КХЛ Дмитрий Чернышенко «Р-Спорту».

Он добавил, что надеется на разрешение ситуации.

«Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче он проиграл «Барысу» — 1:3.

Ранее News.ru писал, что чеченец впервые станет игроком КХЛ.