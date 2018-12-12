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Четыре клуба КХЛ рискуют стать банкротами 

News.ru + ещё 19 6 часов назад
Фото: hcadmiral.ru
Четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Слован», «Сочи», «Сибирь» и «Адмирал», имеют задолженности перед организацией.
«Эти четыре клуба имеют задолженности перед лигой. В «Адмирале» ситуация критическая», — сказал глава КХЛ Дмитрий Чернышенко «Р-Спорту».
Он добавил, что надеется на разрешение ситуации.
«Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче он проиграл «Барысу» — 1:3.
Ранее News.ru писал, что чеченец впервые станет игроком КХЛ.
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