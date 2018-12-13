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Третьяк подтвердил верность лимиту в хоккее 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что не собирается отступать от лимита на легионеров. 66-летний функционер подчеркнул важность существующей в отечественном хоккее практики.
«Вы знаете наше мнение: мы — за лимит. Когда у нас будет 600 тысяч хоккеистов, как в Канаде, мы будем иметь три тысячи профессиональных игроков. Тогда будет повышенная конкуренция. И вот тогда мы может его отменить. На сегодняшний день мы не готовы это обсуждать», — заявил Третьяк, выступая на третьем Международном хоккейном форуме в Москве.
Ранее News.ru сообщал, что Третьяк призвал хоккейных менеджеров ориентироваться на вице-президента СКА Романа Ротенберга
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