Хоккеисты олимпийской сборной России выиграли турнир в Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею (ближайший резерв национальной команды) нанесла поражение команде Швейцарии в финальном матче Кубка Люцерна, который проходил в Швейцарии.

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась победой россиян со счетом 5:1 (3:1, 0:0, 2:0). Шайбы в составе сборной России забросили Денис Алексеев (5-я минута), Артём Зуб (15), Владимир Ткачёв (17), Алексей Кручинин (41) и Олег Ли (57).

Третье место на турнире заняли хоккеисты сборной Словакии, победившие команду Австрии со счетом 6:1.