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Хоккеист Основин рассказал о своей адаптации в «Ак Барсе» 

RT на русском + ещё 30 16 часов назад
Фото: ©ak-bars.ru
Хоккеист Вячеслав Основин в беседе с «Реальным временем» рассказал о своей адаптации в казанском «Ак Барсе».
«Немного был не готов к самому переезду, а по игре, по тактике, по тренерским заданиям отличий не так много. Поэтому всё нормально. От «Ак Барса» впечатления положительные. Жаль, что не удалось выиграть в первой игре. Работаем», — заявил он.
По словам Основина, в Уфе у него не получалось набирать очки, было тяжело. Спортсмен также выразил уверенность, что в Казани ему удастся это исправить.
Ранее бывший тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Игорь Захаркин, ныне работающий в системе казанского «Ак Барса», в беседе с телеканалом «360» оценил качества хоккеистов Александра Овечкина и Евгения Малкина.
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