Хоккеист Основин рассказал о своей адаптации в «Ак Барсе»

Хоккеист Вячеслав Основин в беседе с «Реальным временем» рассказал о своей адаптации в казанском «Ак Барсе».

«Немного был не готов к самому переезду, а по игре, по тактике, по тренерским заданиям отличий не так много. Поэтому всё нормально. От «Ак Барса» впечатления положительные. Жаль, что не удалось выиграть в первой игре. Работаем», — заявил он.

По словам Основина, в Уфе у него не получалось набирать очки, было тяжело. Спортсмен также выразил уверенность, что в Казани ему удастся это исправить.