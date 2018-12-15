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Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина невероятным 

RT на русском + ещё 10 7 часов назад
Фото: David Kirouac globallookpress.com
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тодд Рирден заявил, что российский нападающий команды Александр Овечкин не останавливается в развитии после завоевания Кубка Стэнли в прошлом сезоне.
«Овечкин вернулся после завоевания Кубка Стэнли и был готов играть с первого дня, с тех пор он не останавливался», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
Он также поблагодарил своего подопечного за игру регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз». По его словам, лидерство россиянина на скамейке запасных во втором периоде было очень полезным для партнёров по команде.
«Очевидно, Александр делает это матч за матчем. Это очень впечатляет. Он невероятный», — добавил Рирден.
В выездном матче с «Каролиной», завершившемся победой со счётом 6:5, 33-летний россиянин оформил второй подряд хет-трик, который стал для него 22-м в НХЛ.
Ранее мать Овечкина заявила, что для её сына хоккей только начинается.
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