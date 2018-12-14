Умер заслуженный тренер СССР и РСФСР по хоккею Анатолий Кострюков

Заслуженный тренер СССР и РСФСР по хоккею Анатолий Кострюков умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Всю карьеру игрока Кострюков выступал за самарские «Крылья советов», с которыми в 1957 году стал чемпионом СССР.

В качестве тренера работал в московском «Локомотиве», челябинском «Тракторе», загребском «Медвешчаке-Гортане» и сборной СССР.

С 1983 по 1987 год Кострюков занимал должность начальника управления Госкомспорта СССР, а с середины 1990-х годов до 2005 года был заместителем и председателем тренерского совета ФХР.

Анатолий Кострюков включен в зал славы отечественного хоккея.