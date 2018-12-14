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Умер заслуженный тренер СССР и РСФСР по хоккею Анатолий Кострюков 

Рамблер + ещё 8 5 часов назад
Фото: hc-ks.ru
Заслуженный тренер СССР и РСФСР по хоккею Анатолий Кострюков умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Всю карьеру игрока Кострюков выступал за самарские «Крылья советов», с которыми в 1957 году стал чемпионом СССР.
В качестве тренера работал в московском «Локомотиве», челябинском «Тракторе», загребском «Медвешчаке-Гортане» и сборной СССР.
С 1983 по 1987 год Кострюков занимал должность начальника управления Госкомспорта СССР, а с середины 1990-х годов до 2005 года был заместителем и председателем тренерского совета ФХР.
Анатолий Кострюков включен в зал славы отечественного хоккея.
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