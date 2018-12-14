3 ставки на матч Кубка Первого канала Россия — Чехия

Во время первой встречи в нынешнем розыгрыше Евротура россияне проиграли чехам с разгромным счетом 2:5. Но цифрам не стоит доверять. Две заключительные шайбы сборная России пропустила в пустые ворота на последней минуте, когда пыталась уйти от поражения.

Подопечные Ильи Воробьёва начали Кубок Первого канала победой над Швецией (3:2Б), в которой эмоций было гораздо больше, чем качества. Шведы тоже не показали ничего особенного, но спокойно могли победить за счёт грамотной игры перед воротами. Обе шайбы были забиты во многом благодаря качественным действиям на "пятачке". Эта проблема для наших хоккеистов не новая, с зачисткой "пятака" проблемы возникают довольно регулярно.

Так что результат поединка с чехами во многом будет зависеть от этого фактора, лезть на добивание и создавать помехи вратарю подопечные Милоша Ржиги умеют на зависть. Повезло, что в игре со Швецией вовремя включилось большинство, отыгравшее одну шайбу. А там и Владислав Гавриков броском с ползоны сравнял счёт.

Сборная Чехии хорошо ловит соперника на ошибках и не имеет привычки отказываться от подарков. Единственный минус — не впечатляющее большинство, но в остальном чехи в порядке.

Неровный хоккей с высоким числом ошибок — довольно привычная картина для первых матчей, так что чересчур ругать россиян тоже не стоит. Во встрече с Чехией должно получиться.

Основной козырь сборной России — свежесть. Подопечные Ильи Воробьёва получили сутки на отдых и вновь сыграют, на той же арене. А вот чехи встречались с финнами в Тампере, и в придачу к тем же 65 минутам и серии буллитов были вынуждены лететь в Москву.

(Сделать ставку). Так что победа России с форой (-1,5) выглядит вполне недурно, например в БК «Лига Ставок» она идет за 2.05. Индивидуальный тотал Чехии меньше двух шайб за 1.85 — вариант попроще