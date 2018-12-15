Американцы начали бить наших парней. Получили в ответ и уже не дёргались

Врач сборной России U18 трижды появлялся на льду, а Василий Подколзин чудом избежал травмы. Но месть получилась сладкой.

Юниорская сборная России провела четвертый и заключительный матч группового этапа на Мировом кубке вызова U18 с командой США. До этого наши ребята успели обыграть «Канаду Восток» — 5:3, Чехию — 4:2 и «Канаду Запад» — 3:0.

Американцы же потеряли очки в матче с «Канадой Запад», уступив по буллитам, поэтому были полны решимости компенсировать потерянные баллы в матче со сборной России.

«Я думаю, что с американцами игра будет еще быстрее, чем с «Канадой Запад». Нам нужно настраиваться на то, что каждая следующая игра на этом турнире будет сложнее предыдущей», — говорил перед матчем главный тренер сборной России U18 Владимир Филатов.

Матч действительно прошёл на очень высоких скоростях, а американцы к тому же активно шли в силовую борьбу. В середине первого периода наши ребята трижды с трудом покидали площадку после столкновений с соперником. Сначала досталось у борта Дмитрию Шешину.

Следующей жертвой американцев стал лидер нашей сборной — Василий Подколзин. Само столкновение с соперником получилось случайным, Подколзин упал и попал под ноги защитнику. Другое дело, что до этого наш форвард получил удар клюшкой, из-за которого и потерял равновесие. Капитан россиян не сразу поднялся со льда, чем наверняка заставил поволноваться не только Владимира Филатова, но и Валерия Брагина, который не скрывает, что может взять Подколзина на молодёжный чемпионат мира.

Но это была не последняя атака американцев на капитана сборной России. Во втором периоде Подколзин попал под «каток» на чужой синей линии. Удар был чистым и настолько сильным, что сбитое дыхание — лучшее, что мог получить наш капитан. И тут надо отметить, что никакого предвзятого судейства не было. Арбитры свистели и пропускали нарушения в обе стороны. К примеру во втором периоде россияне получили четыре большинства подряд.

Vasily Podkolzkin made a nice move before dishing the puck off to Artemii Kniazev, who knotted the game up at one on the PP. #WJAC pic.twitter.com/d4Yq7a7yJz— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 14 декабря 2018 г. Что касается самой игры, то почти весь матч наша команда была в роли догоняющей. Началось всё с ошибки Всеволода Скотникова, пропустившего несложный бросок из правого круга вбрасывания. Сборная России отыгралась во втором периоде благодаря классному броску Артемия Князева.

Американцы же продолжали при каждом удобном случае втыкаться в россиян. Врач сборной России трижды появлялся на льду. Последним пострадал защитник Дмитрий Тювилин, и вот тут было похоже на удаление. Судьи промолчали, но и не дали свистка, когда спустя минуту Александр Гордин провёл силовой приём на грани удаления до конца матча.

Russia tied the game up early in the period after Dimitri Sheshin got the rebound to the right of the net. #WJAC pic.twitter.com/MhEQ9B6vIM— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 14 декабря 2018 г. Третий период наша команда начала, уступая в счёте 1:2, и всё это фоне очень жесткой игры соперника. Подопечные Владимира Филатова не хотели отставать и совместили оба действия. Илья Миронов «уничтожил» в углу нападающего американцев, после чего последовала контратака, в которой Шешин сделал счёт равным — 2:2.

A strong effort by Mikhail Abramov to keep the puck from crossing the line before scoring on an individual chance makes it 3-3. Tie game again. #WJAC pic.twitter.com/8TjnFGmCNc— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 14 декабря 2018 г. Вскоре соперники ещё раз обменялись заброшенными шайбами. Россияне поплатились за грубую игру Романа Бычкова, впечатавшего соперника в борт. Но довольны быстро отыгрались усилиями Абрамова, который сначала обокрал соперника на чужой синей линии, а затем нанёс неотразимый бросок.

The Americans pulled their goalie in an attempt to win the game in regulation, but Russia will take a 4-3 lead with the USA net empty. #WJAC pic.twitter.com/JFaXLaIOMr— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 14 декабря 2018 г. С турнирной точки зрения американцев устраивала только победа, поэтому в концовке матча они заменили вратаря на шестого полевого игрока. Моменты у них были — выручил Скотников. А затем результативный бросок из своей зоны удался Тювилину.

Наша команда прошла групповой этап без потерь и уже завтра проведёт полуфинальный матч. Соперником нашей команды станет «Канада Восток» или Чехия, а «Канада Запад» сыграет с США.