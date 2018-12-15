Новый хет-трик: Овечкин остановил «ураган»

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:6 Б

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин второй раз подряд стал главным героем матча своей команды, во многом обеспечив «Кэпиталз» победу в драматичной голевой перестрелке с «Каролиной» в Роли.

Первая шайба побывала в воротах Брэйдена Холтби уже на 47-й секунде, когда с передачи Себастьяна Ахо отличился Джодан Мартинук, однако вскоре Ови восстановил равновесие.

Этот поединок так и продолжился в рамках противостояния российской голевой машины с финским лидером «Харрикейнз». Ахо выдал отличный перфоманс, поучаствовав в первых четырех заброшенных своей командой шайбах двумя голами и двумя ассистами, причем сам Себастьян отличился в меньшинстве и большинстве.

Благодаря этому к концу седьмой минуты второго периода на табло горел счет 4:1 в пользу «Каролины», вот только «столичные» не собирались сдаваться и смогли восстановить равновесие еще до второго перерыва.

Сначала Евгений Кузнецов своей 23-й передачей в сезоне вывел на результативный бросок Тома Уилсона , затем дубль оформил Овечкин, а восстановил равенство в счете Трэвис Бойд, причем поучаствовавший в его голе Ник Дауд сделал уже третью результативную передачу в матче.

В заключительной 20-минутке Овечкин продолжил доминировать и в фирменном стиле броском из левого круга вбрасывания оформил в большинстве свой второй подряд хет-трик.

Александр Великий таким образом отличился уже 28 раз в сезоне, являясь лучшим снайпером регулярного чемпионата, а его результативная серия составляет 13 матчей (16+6), и это повторение личного рекорда капитана «Вашингтона».

Правда, удержать в основное время перевес команде Тодда Рирдена не удалось, потому что бывший хоккеист «Кэпс» Джастин Уильямс во время удаления Ти Джея Оши подкараулил ошибку Холтби, перехватил шайбу и направил ее в ворота.

Никому не принес успеха и овертайм, а серия буллитов получилась долгой и нервной. Основная серия из трех бросков с каждой стороны никому не дала перевеса, причем у гостей не смогли переиграть Скотта Дарлинга и Кузнецов, и Овечкин.

Зато следующим выходом Дуги Хэмилтон вывел «Каролину» вперед, поставив соперника на край пропасти, вот только Никлас Бэкстрем сразу же восстановил равновесие. Следующие две попытки «ураганов» оказались неудачными, а у «Кэпиталз» в итоге отличился Якуб Врана , который и принес гостям победу.

В составе «Харрикейнз» голевым пасом отметился новичок лиги Андрей Свечников , завершивший поединок с показателем полезности -1, как и Кузнецов у гостей. А вот Овечкин и российский защитник Дмитрий Орлов заработали по одному плюсу.

«Питтсбург Пингвинз» — «Бостон Брюинз» — 5:3

48 сейвов голкипера Кейси ДеСмита и победная шайба при счете 3:3 в исполнении Джейка Генцеля, которому ассистировал Сидни Кросби, прервали трехматчевую победную серию набравшего ход «Бостона».

Интересно, что для Гюнцеля эта шайба стала всего второй в последних девяти матчах. Молодой нападающий резко сдал в результативности сразу после того, как оформил свой первый хет-трик в регулярных чемпионатах, 24 ноября огорчив «Коламбус».

Главным героем встречи стал другой форвард «Пингвинз» Зак Эстон-Рид, который сам отличился дважды, а еще поучаствовал в первом в матче голе Фила Кессела в качестве второго ассистента.

Организовал же то взятие ворот россиянин Евгений Малкин, выведший американского снайпера на бросок в одно касание из левого круга вбрасывания.

Кстати, для Кессела это был 277-й матч подряд без пауз, благодаря чему он обошел в клубной истории «Пенс» Ника Харбарука и вышел на четвертое место франшизы.

Малкин за менее чем 16 минут на льду отметился не только ассистом, но и двумя бросками, силовым приемом, потерей и двумя перехватами.

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ

Фантастическую развязку зрители увидели в домашнем матче «Сент-Луиса» с куда более удачливым в нынешнем сезоне соперником по Центральному дивизиону «Колорадо». В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами, причем у «музыкантов» свой пятый гол в сезоне провел российский нападающий Иван Барбашев

Другой форвард из России, главная звезда «Блюз» Владимир Тарасенко едва не стал антигероем, когда в овертайме тренерский штаб «Эвеланш» потребовал проверить загиб его клюшки, и тот оказался нелегеальным.

Другие матчи

«Нью-Джерси Девилз» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4 ОТ«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 ОТ«Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» — 2:4«Чикаго Блэкхоукс» — «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ«Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1