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Овечкин побил свой же рекорд в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 37 3 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил свой же рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
В ночь с 15 на 16 декабря в рамках регулярного чемпионата НХЛ проходит матч "Вашингтон Кэпиталз" — "Баффало Сэйбрз".
Овечкин забросил шайбу на 34-й минуте встречи. Для Овечкина этот гол стал 29-й в сезоне. Всего за этот сезон форвард набрал 43 (29+14) очков.
Нападающий набрал очки уже в 14-м матче подряд. Это позволило ему побить свой же рекорд результативной серии, которая в сезоне-2006/07 составляла 13 матчей.
Ранее тренер "Вашингтона" поделился впечатлениями от игры Овечкина.
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