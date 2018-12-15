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Ярослав Косов перешел в «Нефтехимик» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб "Нефтехимик" заключил соглашение с нападающим Ярославом Косовым, сообщается на официальном сайте нижнекамской команды.
Срок и другие подробности контракта с 25-летним игроком не разглашаются.
Последним клубом Косова был московский "Спартак", который он покинул в начале декабря. До этого форвард выступал за казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург", в стане которых стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
Всего в КХЛ Косов провел 397 игр и набрал 79 очков (42 шайбы + 37 передач).
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