Ярослав Косов перешел в «Нефтехимик»

Хоккейный клуб "Нефтехимик" заключил соглашение с нападающим Ярославом Косовым , сообщается на официальном сайте нижнекамской команды.

Срок и другие подробности контракта с 25-летним игроком не разглашаются.

Последним клубом Косова был московский "Спартак" , который он покинул в начале декабря. До этого форвард выступал за казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург", в стане которых стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ Косов провел 397 игр и набрал 79 очков (42 шайбы + 37 передач).