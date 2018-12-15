Мать Овечкина: для него хоккей только начинается

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечки наподелилась впечатлениями от второго подряд хет-трика сына в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Конечно, мы с Сашиным папой смотрели оба матча, в которых сын оформил хет-трик. Мы смотрим игры каждый раз, не спим ночами. Саша переживает вторую молодость? Да какая вторая молодость?! Для него хоккей только начинается! Сын находится в возрасте Иисуса Христа, когда можно творить чудеса», — приводит слова Овечкиной «Чемпионат».

В выездном матче с «Каролиной», завершившемся победой со счётом 6:5, 33-летний россиянин оформил второй подряд хет-трик, который является для него 22-м в НХЛ.

Ранее Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.