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Мать Овечкина: для него хоккей только начинается 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Chris Williams/Icon Sportswire globallookpress.com
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечки наподелилась впечатлениями от второго подряд хет-трика сына в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Конечно, мы с Сашиным папой смотрели оба матча, в которых сын оформил хет-трик. Мы смотрим игры каждый раз, не спим ночами. Саша переживает вторую молодость? Да какая вторая молодость?! Для него хоккей только начинается! Сын находится в возрасте Иисуса Христа, когда можно творить чудеса», — приводит слова Овечкиной «Чемпионат».
В выездном матче с «Каролиной», завершившемся победой со счётом 6:5, 33-летний россиянин оформил второй подряд хет-трик, который является для него 22-м в НХЛ.
Ранее Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
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