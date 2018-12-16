На хоккее гимн Белоруссии спутали с хитом «Песняров»

На хоккейном турнире Meca Hockey Games, проходящем в Норвегии, перед матчем между хозяевами соревнований и сборной Белоруссии вместо государственного гимна гостей включили песню группы «Песняры» — «Касіў Ясь канюшыну».

Норвежские болельщики прослушали композицию стоя, решив, что это реальный гимн. Видео появилось в YouTube.

Матч закончился победой норвежцев со счётом 6:1.

Meca Hockey Games — международный хоккейный турнир, проходящий в декабре в Норвегии. В 2018 году он состоялся с 13-го по 15 декабря, кроме хозяев в нём приняли участие сборные Беларуси, Венгрии и Франции. Соревнование проводились в один круг, места распределяются в зависимости от набранных очков.

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