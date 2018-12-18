Хабаровский "Амур" победил китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник в Шанхае, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) в пользу гостей. У победителей отличились Павел Дедунов (10-я минута), Игорь Руденков (15) и Вячеслав Ушенин (26), у хозяев шайбы забросили Вилле Лаюнен (45) и Майкл Латта (53).
Форвард "Куньлуня" Войтек Вольский набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ, отметившись результативным пасом на Лаюнена.
В следующем матче сезона "Куньлунь" 20 декабря примет московское "Динамо", а "Амур" в тот же день встретится в Новосибирске с местной "Сибирью".