«Амур» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хабаровский "Амур" победил китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Форвард "Куньлуня" Войтек Вольский набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ, отметившись результативным пасом на Лаюнена.

В следующем матче сезона "Куньлунь" 20 декабря примет московское "Динамо", а "Амур" в тот же день встретится в Новосибирске с местной "Сибирью".