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«Спартак» одержал самую крупную победу над «Йокеритом» в КХЛ 

ТАСС + ещё 19 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" разгромил хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев (3-я и 18-я минуты), Бен Максвелл (26), Ярослав Дыбленко (43) и Максим Цыплаков (54).
Красно-белые впервые обыграли "Йокерит" всухую. Это самая крупная победа красно-белых над "Йокеритом" в истории КХЛ. Всего команды провели девять матчей, "Йокерит" выиграл шесть встреч, "Спартак" одержал третью победу.
"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 44 очка. "Йокерит" с 53 очками идет на третьем месте на Западе.
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