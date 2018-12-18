«Спартак» одержал самую крупную победу над «Йокеритом» в КХЛ

Московский "Спартак" разгромил хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Красно-белые впервые обыграли "Йокерит" всухую. Это самая крупная победа красно-белых над "Йокеритом" в истории КХЛ. Всего команды провели девять матчей, "Йокерит" выиграл шесть встреч, "Спартак" одержал третью победу.

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 44 очка. "Йокерит" с 53 очками идет на третьем месте на Западе.