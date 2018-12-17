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В Белоруссии обиделись на замену гимна хитом «Песняров» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) прокомментировали ошибку с исполнением гимна страны на прошедшем турнире MECA Hockey Games в Норвегии. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».
В ФХРБ назвали ситуацию неприятной и вопиющей, отметив, что это была не единственная накладка организаторов турнира. По словам представителей федерации, они до последнего надеялись, что организаторы исправят ошибку, однако этого не произошло.
Норвежская сторона принесла устные извинения белорусам, однако им этого показалось мало. ФХРБ отправила письмо с претензиями на имя президента Норвежской хоккейной федерации для получения объяснений другого масштаба.
Организаторы MECA Hockey Games перед матчем между сборными Норвегии и Белоруссии (6:1) вместо гимна Белоруссии включили народную белорусскую песню «Косив Ясь конюшину». Норвежские болельщики слушали мелодию стоя, подумав, что это и есть гимн Белоруссии.
«Косив Ясь конюшину» — народная белорусская песня. Композиция получила известность в исполнении ВИА «Песняры».
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