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Свечников забил 10-ю шайбу в НХЛ, но «Каролина» проиграла «Анахайму» 

Вести.Ru + ещё 14 5 часов назад
В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Каролина Харрикейнз" неудачно выступил на домашнем льду, потерпев поражение от "Детройт Ред Уингз" — 1:4.
"Ураганам" не помог даже российский нападающий Андрей Свечников, который забил единственную шайбу своей команды. На момент его гола счет стал 1:1, однако затем соперники забросили 3 шайбы подряд и победили.
Для Свечникова эта шайба 10-й в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, в его активе также еще и 8 результативных передач. Он забивает уже в четвертом матче кряду, в одном из которых он оформил свой первый заокеанский дубль.
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Хоккей , Видео , Каролина Харрикейнз , Андрей Свечников
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