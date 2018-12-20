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Стали известны подробности словесной перепалки между Овечкиным и Кросби 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Patrick Smith/Getty Images
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).
В первом периоде после драки между Томом Уилсоном и Джейми Олексяком лидеры команд Александр Овечкин и Сидни Кросби вступили в словесную перепалку.
«Почему ты не подрался с ним?» — спросил Кросби.
«Почему бы тебе не подраться со мной? Хватит болтать», — ответил Овечкин.
Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» ещё до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперёд — отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.
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