Русский вечер: Кучеров лидер, Бобровский в топе

Две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй» организовать камбэк в матче против «Калгари» в протвостоянии лидеров конференций, а блестящая игра Сергея Бобровского в воротах «Коламбуса» принесла «Блю Джекетс» успех в противостоянии с «Нью-Джерси». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Калгари Флэймз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:5 Б

В главном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ лидировавший на тот момент в Западной конференции «Калгари» принимал возглавляющую таблицу всей лиги «Тампа-Бэй».

Причем команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского Михаила Сергачева набрала просто сумасшедшую форму и к этому поединку подошла с серией с набранными очками в десяти последних встречах (9-0-1).

В случае успешного завершения противостояния с «Флэймз», «Лайтнинг» повторила был клубный рекорд — ранее команда четырежды в своей истории выдавала 11-матчевые отрезки с набранными баллами в таблицу.

Надо отметить, что ни Василевский, ни Сергачев на льду против «огоньков» не появились. Российский голкипер, выдавший до того прекрасный матч в этом выездном турне против «Ванкувера», остался на скамейке запасных, а защитник впервые в сезоне наблюдал за игрой из пресс-бокса.

Зато Кучеров отдувался за всех. Никита организовал первую голевую атаку в матче, завершенную Ондржеем Палатом уже на 4-й минуте, а во второй 20-минутке, когда хозяева уже вели со счетом 3:1, именно российский нападающий возглавил камбэк «молнии».

Снова воспитанник московской хоккейной школы «Белые Медведи» стал идеологом голевой атаки команды, завершенной Стивеном Стэмкосом

Для капитана этот матч был особенным, ведь он проводил 700-ю игру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, и, отличившись в 18-й раз в сезоне, Стэммер продлил свою результативную серию (8+3) до шести встреч кряду.

У Кучерова со статистикой все еще круче: в семи последних матчах на его счету 10 (3+7) очков, а за последние 18 игр он набрал аж 34 (8+26) балла.

Команда Джона Купера смогла отыграться, а в третьем периоде Дэн Джирарди вывел ее вперед, но неугомонный Джонни «Хоккей» Гордо, ранее отметившийся в матче как ассистент, пробил Луи Доминге сам, принеся «огонькам» ничью в основное время и набрав уже 28 (10+18) очков в 17-ти последних играх.

В овертайме хозяева были куда ближе к победе, но Доминге, выигравший последние семь встреч, в которых принимал участие, был беспободобен и совершил семь сейвов, добавив их к 26-ти в основное время.

Именно голкипер «Тампы» стал главным героем и в буллитной серии, отразив семь из восьми попыток соперника и не справившись только с броском Шона Монахана , в то время как у гостей отличились Виктор Хедман и Джей Ти Миллер (Кучеров свою попытку не реализовал).

В итоге Кучеров стал единственным игроком американской команды, попавшим в звезды матча, расположившись на второй позиции.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Девилз» — 2:1

Вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах одержал «Коламбус», сумевший не без труда в родных стенах сломить сопротивление «Нью-Джерси».

Ник Фолиньо открыл счет в начале первого периода, а в его концовке «Блю Джекетс» провели очень мощное двухминутное большинство, но Маккензи Блэквуд отразил все шесть бросков, пять из которых нанес Артемий Панарин

Бессилен голкипер «Девилз» был только во втором периоде, когда Кэм Эткинсон заработал и реализовал буллит, став вторым по скорострельности в истории клуба.

Отметки в 20 шайб за сезон снайпер «голубых мундиров» достиг за 33 встречи, и лишь Рику Нэшу удавалось это быстрее — за 31 матч.

В середине игры интригу в противостоянии возродил обладатель титула MVP лиги прошлого сезона Тэйлор Холл, на счету которого 10 (2+8) очков в девяти последних играх, но большего Сергей Бобровский сделать гостям не позволил.

На счету российского вратаря 29 спасений в этом поединке и звание второй звезды матча после Эткинсона.

Интересно, что в нынешнем сезоне все десять матчей, проведенных «Коламбусом» в четверг, включая пять домашних, заканчивались победами команды Джона Тортореллы.

«Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд» — 2:1

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был активен в матче с «Миннесотой» и нанес три броска, а также заработал одно удаление, выиграв 45 процентов вбрасываний, за 18 с небольшим минут, проведенных на льду.

Вместе с Филом Кесселом Джино играл во второй тройке, где их партнером был вернувшийся в стрйо после травмы Доминик Симон , и в итоге результативными действиями это звено не отметилось.

Героями встречи стали другие: форвард Брайан Раст оформил дубль, забросив обе шайбы «Пингвинз» и отличившись в четвертой игре подряд, Джейк Генцель ассистировал в обоих взятиях ворот, а номинально второй голкипер команды Кейси ДеСмит отразил 40 бросков.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Анахайм Дакс» — 3:1

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 6:1

«Филадельфия Флайерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1

«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 1:4

«Даллас Стархз» — «Чикаго Блэкхоус» — 2:5

«Аризона Койотс» — «Монреаль Канадиенз» — 1:2

«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 5:1

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2

«Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 3:5

Один бросок, один силовой прием, один блок-шот, одна потеря, показатель полезности -1 и 12 минут штрафа на счету лидера обороны «Филадельфии» Ивана Проворова в матче с «Нэшвиллом», который «Флайерз» смогли выиграть в упорной борьбе.

Пока его брат продолжает восстанавливаться от травмы, Андрей Свечников поразил ворота команды Евгения «Детройта», оформив свой десятый гол в сезоне. Вот только он так и остался для «Харрикейнз» единственным в матче, в то время как в их створе побывали четыре шайбы.