Анисимов забросил победную шайбу за «Чикаго»

В Национальной хоккейной лиге программа очередного игрового дня завершилась матчем в Колорадо, где "Чикаго Блэкхоукс" добился победы над местным "Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "черных ястребов".

Главным героем встречи стал российский нападающий Артем Анисимов , который стал автором победной шайбы в ворота "эвс". На 42-й минуте россиянин оказался расторопнее всех, когда после удара его партнера по команде шайба пролетела между щитков вратаря "Колорадо" и застряла на полпути к воротам — Анисимов оказался рядом и помог шайбе продолжить путь в створ ворот, установив окончательный счет матча.

Для российского легионера из "Чикаго" этот гол стал седьмым в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, в его активе также 10 результативных передач. Помимо него за "Чикаго" забивал Алекс Дебрикэт. В "Колорадо" голом отметился Джей-Ти Комфер.