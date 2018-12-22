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Анисимов забросил победную шайбу за «Чикаго» 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: https://www.sportfakt.ru/
В Национальной хоккейной лиге программа очередного игрового дня завершилась матчем в Колорадо, где "Чикаго Блэкхоукс" добился победы над местным "Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "черных ястребов".
Главным героем встречи стал российский нападающий Артем Анисимов, который стал автором победной шайбы в ворота "эвс". На 42-й минуте россиянин оказался расторопнее всех, когда после удара его партнера по команде шайба пролетела между щитков вратаря "Колорадо" и застряла на полпути к воротам — Анисимов оказался рядом и помог шайбе продолжить путь в створ ворот, установив окончательный счет матча.
Для российского легионера из "Чикаго" этот гол стал седьмым в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, в его активе также 10 результативных передач. Помимо него за "Чикаго" забивал Алекс Дебрикэт. В "Колорадо" голом отметился Джей-Ти Комфер.
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Хоккей , Артем Анисимов
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