Российский хоккеист попал в розыск и объяснился

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Владимир Ткачев рассказал, почему омский военкомат объявил его в розыск. Его слова приводят «Известия»

23-летний хоккеист получил повестку по месту прописки и в срочном порядке вылетел в родной Омск, пропустив матч «Салавата» против «Сочи» (2:5).

«Меня просто объявили в розыск. В прямом смысле. Я давно не был в Омске — видимо, меня потерял местный военкомат», — рассказал Ткачев.

По словам форварда, он прошел медицинское обследование и вновь вернулся в расположение команды. Спортсмен отметил, что инцидент не отвлек его от хоккея, и он продолжил тренироваться в рабочем режиме.

В сезоне 2013/14 Ткачев дебютировал за «Авангард» в КХЛ, затем с середины сезона присоединился к канадской команде «Монктон Уайлдкэтс», выступающей в юниорской хоккейной лиге Квебека. Он также выступал за петербургский СКА и «Адмирал» из Владивостока. С 2017-го спортсмен играет за «Салават Юлаев». В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Ткачев выходил на лед в 33 встречах, набрав 11 (1+10) очков.