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Канада перед игрой с России разгромила Чехию на МЧМ 

Газета.Ru + ещё 183 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Канады обыграла национальную команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Игра состоялась на «Роджерс Арене» в Ванкувере и завершилась крупной победой хозяев турнира со счетом 5:1. Эта победа позволила Канаде оторваться от идущей второй в группе А России.
В следующем туре турнира канадские хоккеисты сыграют со сверстника из России. Игра состоится в ночь на 1 января.
Ранее сообщалось, что Финляндия обыграла Словакию в матче МЧМ.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Группа А.
Канада U20 — Чехия U20 — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
1:0 — Комтуа (Типпетт, Филлипс) — 06:03 (5x5),
1:1 — Махала (Еник) — 06:40 (5x5),
2:1 — Лисон (Смит, Фрост) — 11:32 (5x4),
3:1 — Лафренье (Студничка, Брук) — 16:39 (5x5),
4:1 — Энтвистл (Велено, Студничка) — 34:41 (5x5),
5:1 — Фрост (Судзуки, Смит) — 49:01 (5x4)
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