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Лучший игрок матча с чехами Коваленко пропустит встречу против швейцарцев на МЧМ по хоккею 

ТАСС + ещё 233 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Николай Коваленко из-за травмы не сыграет с командой Швейцарии в матче чемпионата мира. Об этом сообщает TSN.
Коваленко получил повреждение в предыдущем матче первенства против чехов (2:1). В той встрече нападающий забросил победную шайбу, когда команда находилась в меньшинстве, и был назван лучшим игроком.
Сборная России начала встречу против швейцарцев в 04:00 мск в понедельник. Команда Валерия Брагина с 6 очками занимает второе место в группе А турнира, сборная Швейцарии располагается на третьем месте (4).
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Хоккей , Гандбол , Николай Коваленко
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