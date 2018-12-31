Лучший игрок матча с чехами Коваленко пропустит встречу против швейцарцев на МЧМ по хоккею

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Николай Коваленко из-за травмы не сыграет с командой Швейцарии в матче чемпионата мира. Об этом сообщает TSN.

Коваленко получил повреждение в предыдущем матче первенства против чехов (2:1). В той встрече нападающий забросил победную шайбу, когда команда находилась в меньшинстве, и был назван лучшим игроком.

Сборная России начала встречу против швейцарцев в 04:00 мск в понедельник. Команда Валерия Брагина с 6 очками занимает второе место в группе А турнира, сборная Швейцарии располагается на третьем месте (4).