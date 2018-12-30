Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Канады обыграла чехов в матче молодежного ЧМ по хоккею 

ТАСС + ещё 233 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 30 декабря. Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в матче группы А на чемпионате мира. Турнир проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория.
В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа (7-я минута), Бретт Лисон (12), Алексис Лафренье (17), Маккензи Энтвистл (35), Морган Фрост (50). У чехов отличился Ондрей Махала (7).
В другом матче группы А сборная Швейцарии обыграла команду Дании — 4:0. Канадцы одержали третью победу подряд и возглавляют группу с 9 очками. Далее идут сборные России (6 очков после 2 игр), Швейцарии (4), Чехии (2), Дании (0). Из группы выйдут четыре команды из пяти.
В следующем матче на турнире канадцы 1 января сыграют со сборной России. Чехи в тот же день встретятся с командой Дании. Молодежный чемпионат мира завершится 6 января.
В группе B сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счетом 5:1.
ТАСС: последние новости
Третьяк: сборная России может провести матч на открытом воздухе на МЧМ-2023 по хоккею Сборная Канады разгромила команду Дании, забросив 14 шайб в матче молодежного ЧМ по хоккею "Коламбус" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Бобровский отразил 29 бросков
Хоккей , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве избили экс-игрока «Торпедо»
Тренер «Фулхэма» хотел убить своего игрока
Шипулин провалил последнюю гонку6
Ван Дейк сделал заявление после разгрома «Арсенала»
Российский чемпион мира назвал Крым украинским623
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
04:43
Россия договорилась с WADA
Летние виды спорта
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:38
Мамаев написал заявление об избиении
Футбол
02:38
Жулин затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Фигурное катание
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
02:46
Шумахер начал ходить?
Автоспорт Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение