Сборная Канады обыграла чехов в матче молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС , 30 декабря. Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в матче группы А на чемпионате мира. Турнир проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория.

В составе победителей шайбы забросили Макс Комтуа (7-я минута), Бретт Лисон (12), Алексис Лафренье (17), Маккензи Энтвистл (35), Морган Фрост (50). У чехов отличился Ондрей Махала (7).

В другом матче группы А сборная Швейцарии обыграла команду Дании — 4:0. Канадцы одержали третью победу подряд и возглавляют группу с 9 очками. Далее идут сборные России (6 очков после 2 игр), Швейцарии (4), Чехии (2), Дании (0). Из группы выйдут четыре команды из пяти.

В следующем матче на турнире канадцы 1 января сыграют со сборной России. Чехи в тот же день встретятся с командой Дании. Молодежный чемпионат мира завершится 6 января.

В группе B сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счетом 5:1.