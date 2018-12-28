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«Шайба, пожалуйста»: юный канадец пришел на матч сборной России с плакатом 

РИА Новости + ещё 148 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Юный канадский болельщик пришел на стадион в Ванкувере, где проходил матч между сборными России и Дании в рамках молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), с плакатом на русском языке.
Мать мальчика Шарлин Бё на своей странице в Instagram опубликовала фотографию сына с плакатом «Шайба, пожалуйста» в руках.
"Спасибо Николаю Коваленко за шайбу. Это уже четвертая в нашей коллекции", — написала женщина, поблагодарив нападающего сборной России.
Молодежная сборная России начала выступление на чемпионате мира с победы над сборной Дании. Встреча группы А, состоявшаяся в Ванкувере, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
В составе отечественной команды шайбы забросили Виталий Кравцов (7-я минута), Александр Романов (38-я), Павел Шэн (54-я) и Иван Морозов (59-я).
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Хоккей , Виталий Кравцов , Николай Коваленко , Александр Романов , Иван Морозов , РИА Новости
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