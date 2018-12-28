«Шайба, пожалуйста»: юный канадец пришел на матч сборной России с плакатом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости . Юный канадский болельщик пришел на стадион в Ванкувере, где проходил матч между сборными России и Дании в рамках молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), с плакатом на русском языке.

Мать мальчика Шарлин Бё на своей странице в Instagram опубликовала фотографию сына с плакатом «Шайба, пожалуйста» в руках.

"Спасибо Николаю Коваленко за шайбу. Это уже четвертая в нашей коллекции", — написала женщина, поблагодарив нападающего сборной России.

Молодежная сборная России начала выступление на чемпионате мира с победы над сборной Дании. Встреча группы А, состоявшаяся в Ванкувере, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).