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Швейцарские юниоры разгромили Данию на чемпионате мира 

Вести.Ru + ещё 154 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Ванкувере стартовал третий тур молодежного чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Хоккеисты сборной Швейцарии одержали свою первую победу в группе «А», крупно обыграв соперников из Дании. Итоговый счет — 4:0 в пользу швейцарцев.
В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился швейцарский нападающий Филипп Курашев, сын известного советского хоккеиста Константина Курашева, а еще одну — Симон Ле Культр.
Благодаря этой победе швейцарцы набрали четыре очка и вышли на третью строчку группы «А». Датчане же по итогам трех проведенных на чемпионате мира матчей имеют три поражения и ноль в графе очки. Датские юниоры по-прежнему являются единственной командой, которая не может распечатать ворота соперников.
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