«Сибирь» проиграла аутсайдеру КХЛ 

В 500-м матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская "Сибирь" дома уступила "Адмиралу" из Владивостока — 1:4, сообщает "Советский спорт".
Нападающие гостей Денис Вихарев и Никита Феоктистов набрали по два очка по системе "гол+пас". Свою единственную шайбу хозяева провели в меньшинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирск) — "Адмирал" (Владивосток) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Феоктистов (Кубат) — 6:12 0:2 — Глазачев (Вихарев, Стрельцов) — 19:05 1:2 — Демидов — 24:26 (4×5)
1:3 — Вихарев (Дьяков) — 39:21 (4×5)
1:4 — Коньков (Феоктистов) — 54:55 "Адмирал" продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Сибирь" осталась 11-й.
Ранее московское "Динамо" обыграло "Амур".