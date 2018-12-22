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«Сибирь» проиграла аутсайдеру КХЛ 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В 500-м матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская "Сибирь" дома уступила "Адмиралу" из Владивостока — 1:4, сообщает "Советский спорт".
Нападающие гостей Денис Вихарев и Никита Феоктистов набрали по два очка по системе "гол+пас". Свою единственную шайбу хозяева провели в меньшинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирск) — "Адмирал" (Владивосток) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Феоктистов (Кубат) — 6:12  0:2 — Глазачев (Вихарев, Стрельцов) — 19:05  1:2 — Демидов — 24:26 (4×5)
1:3 — Вихарев (Дьяков) — 39:21 (4×5)
1:4 — Коньков (Феоктистов) — 54:55  "Адмирал" продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Сибирь" осталась 11-й.
Ранее московское "Динамо" обыграло "Амур".
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Хоккей , Никита Феоктистов , Денис Вихарев , ХК Амур , Советский спорт
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