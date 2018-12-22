«Йокерит» в овертайме обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

Финский хоккейный клуб "Йокерит" в овертайме одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Йокерит" 26 декабря примет московское "Динамо", латвийская команда в этот же день сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".