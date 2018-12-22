Финский хоккейный клуб "Йокерит" в овертайме одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Брайан О'Нилл (22-я минута), Макс Вярн (40) и Виктор Лёв (62), у гостей отличились Линус Виделль (10) и Лаурис Дарзиньш (35).
"Йокерит" 26 декабря примет московское "Динамо", латвийская команда в этот же день сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".