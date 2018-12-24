Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Коламбус" победил "Нью-Джерси" со счетом 3:0, Бобровский отразил 39 бросков по воротам. 30-летний россиянин сыграл "на ноль" во второй раз за последние четыре матча, ранее Бобровский оставил свои ворота в неприкосновенности 18 декабря в домашней встрече против "Вегаса" (1:0).

Первой звездой дня стал финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо , который забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в матче против "Бостона" (5:3). 21-летний форвард два из четырех очков в игре набрал, когда команда находилась в меньшинстве.