Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
"Коламбус" победил "Нью-Джерси" со счетом 3:0, Бобровский отразил 39 бросков по воротам. 30-летний россиянин сыграл "на ноль" во второй раз за последние четыре матча, ранее Бобровский оставил свои ворота в неприкосновенности 18 декабря в домашней встрече против "Вегаса" (1:0).
Первой звездой дня стал финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо, который забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в матче против "Бостона" (5:3). 21-летний форвард два из четырех очков в игре набрал, когда команда находилась в меньшинстве.
Третьей звездой был признан нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон. В матче против "Аризоны" (3:4 Б) 39-летний канадец отметился результативной передачей. Он вышел на чистое 10-е место в истории лиги по количеству результативных передач (1041), опередив Марселя Дионна.