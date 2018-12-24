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«Локомотив» заключил контракт с Коротковым до конца сезона 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Ярославский "Локомотив" подписал полноценный контракт с нападающим Егором Коротковым, сообщается на официальной странице хоккейного клуба в Twitter.
Как отмечается в сообщении, двустороннее соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца сезона.
Коротков, ранее заключивший просмотровый контракт с "Локомотивом", в трех матчах за клуб в регулярном чемпионате КХЛ отметился одной результативной передачей. Также в текущем сезоне хоккеист выступал за череповецкую "Северсталь", в 14 играх сделал три результативных паса.
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Хоккей , Егор Коротков , Северсталь
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