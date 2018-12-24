«Локомотив» заключил контракт с Коротковым до конца сезона

Ярославский "Локомотив" подписал полноценный контракт с нападающим Егором Коротковым , сообщается на официальной странице хоккейного клуба в Twitter.

Как отмечается в сообщении, двустороннее соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца сезона.