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Со счета хоккеиста Вячеслава Кулемина похитили более миллиона рублей 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
С расчетного счета хоккеиста московского "Динамо" Вячеслава Кулемина украли 1,1 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".
12 декабря в Тверском районе столицы у мужчины украли iPhone 6 и получили доступ к расчетному счету, с которого в итоге похитили деньги. Потерпевший рассказал, что перед этим к нему в доверие вошел неизвестный мужчина кавказской наружности, а телефон пропал после того, как они обнялись на прощание.
24 декабря полиция задержала уроженца Дагестана 1979 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело о краже.
Вячеслав Кулемин перешел в московское "Динамо" в 2018 году. До этого несколько лет выступал за нижегородское "Торпедо".
На прошлой неделе в Москве задержали девушку 1989 года рождения, подозреваемую в краже 1,5 миллиона рублей из офиса турагентства. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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Хоккей , Криминал , Происшествия , Вячеслав Кулемин , МВД , АГН "Москва"
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