«Непростой выбор»: Брагин назвал состав молодежки

25 декабря стал известен состав молодежной сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в канадском Ванкувере на стыке нынешнего и нового годов. Главный тренер Валерий Брагин и его штаб отцепили пять хоккеистов, но уберут еще двоих перед началом самого турнира.

25 декабря на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР) был опубликован список хоккеистов, которые остаются в составе сборной страны для поездки на молодежный чемпионат мира в канадский Ванкувер.

Опубликованный состав молодожки выглядит следующим образом.

«В этом сезоне тренерскому штабу предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая. Очень внимательно анализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров, и остановили выбор на этих хоккеистах. Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места, — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

— Все соперники нами хорошо изучены, все данные у нас есть. 99-й год рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира, такой опыт очень важен. В ноябрьской серии против сборных канадских лиг тоже победили впервые с 2014 года, а этот турнир очень полезен в плане успешного приобретения международного опыта».

На данный момент в составе молодежной сборной России 25 хоккеистов, хотя на самом молодежном чемпионате мира смогут выступить максимум только 23 игрока.

Ранее Брагин уже рассказывал, что планирует помимо трех голкиперов использовать семь защитников и 13 форвардов, так что можно ожидать решения тренерского штаба отцепить еще по одному игроку обороны и нападения.

Одной из главных потерь для команды уже, конечно, стала травма Ивана Чеховича. Форвард выступает в нынешнем сезоне в юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) и в составе «Бэ-Комо» набрал уже более 40 очков, забросив 20 шайб в регулярном чемпионате.

Особенно обидно, что задрафтованный в НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» хоккеист получил травму спины во время занятий со штангой в тренажерном зале.

Молодежная сборная России уже находится в Канаде, где готовится к турниру и в недавнем контрольном матче со счетом 4:1 одолела Швейцарию, с которой встретится и на групповом этапе.

Кроме того, подопечным Брагина предстоит в группе встретится со сборными Чехии, Дании и Канады, причем встреча с «кленовыми листьями» состоится, когда в России будет новогодняя ночь.

Владимиром Тарасенко и Напомним, что под руководством Валерия Брагина молодежная сборная России с Евгением Кузнецовым Артемием Панариным в составе победила на мировом форуме в 2011 году, когда в четвертьфинале с финнами и в полуфинале со шведами спасалась в концовках, а в финале против Канады уступала со счетом 0:3 после двух периодов, но забросила пять безответных шайб в третьей 20-минутке.

Под руководством этого специалиста молодежка была второй на ЧМ-2012, а затем он ушел из сборной и следующие два года не работал с молодежкой, вернувшись в нее перед чемпионатом мира-2015. На нем, и на следующем турнире Россия была второй, а вот в прошлом году прервала свою семилетнюю медальную серию, уступив в драматичном четвертьфинале американцам (2:4).