Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шведская молодежка обыграла словацких сверстников 

Вести.Ru + ещё 19 1 час назад
В Канаде набирает ход чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд Сборная Швеции со счетом 5:2 нанесла поражение команде Словакии.
Первый период остался за молодыми скандинавами. На голы Лукаса Эльвенеса и Эмиля Бемстрема словаки ответили реализацией численного преимущества Адамом Лишкой. В втором периоде уже Бемстрем отличился в большинстве. В третьем периоде сборная Швеции во второй раз разыграла лишнего, после чего соперники обменялись голами.
Шведы выиграли 5:2. Это вторая победа скандинавов, и теперь они четырьмя очками лидируют в группе В. У сборной Словакии пока одно очко.
Вести.Ru: последние новости
Валерий Брагин: вопросы по составу вызывает лишь одна позиция Шестисотая шайба Овечкина признана НХЛ лучшей в 2018 году "Адмирал" обыграл "Сибирь" и прервал серию поражений в КХЛ
Хоккей , Видео , Адам Лишка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин довел до слез фанатку на предматчевой разминке1
Макгрегор напоил целый паб за свой счет
«Много на себя взяла». Адвоката Кокорина раскритиковали4
Дзюба рассказал о новогодней традиции
Четыре ножевых, труп и расизм: кровавый матч в Милане16
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение