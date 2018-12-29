Сборная России по хоккею победила чехов в матче МЧМ, забросив две шайбы в меньшинстве

ТАСС , 29 декабря. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Чехии со счетом 2:1 в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Обе шайбы российские хоккеисты забросили, находясь в меньшинстве.

В составе победителей отличились Артем Галимов (18-я минута) и Николай Коваленко (36). У команды Чехии единственную шайбу забросил Яхим Конделик (36).

Сборная России занимает второе место турнирной таблицы группы А, набрав шесть очков и уступая канадцам по дополнительным показателям. В своем первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли сборную Дании со счетом 4:0. Чехи же в овертайме были сильнее команды Швейцарии (2:1) и занимают сейчас третью строчку группы (2 очка), швейцарцы — четвертые (1). Сборная Дании замыкает турнирную таблицу, потерпев два поражения и не набрав ни одного балла.

В следующем матче команда Брагина 31 декабря встретится со швейцарцами, начало — 04:00 мск. Сборная Чехии днем ранее сыграет с канадцами.

Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Действующими победителями являются канадцы, которые в финале прошлогоднего первенства обыграли шведов со счетом 3:1. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты из Канады — 17 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория, завершится 6 января.