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Видеообзор матча Россия-Дания на МЧМ-2019 

Чемпионат.com + ещё 69 8 часов назад
Фото: Inoprosport
Молодёжная сборная России стартовала с победы на чемпионате мира, обыграв команду Дании со счётом 4:0.
Счёт на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов, реализовав большинство. В концовке второго периода преимущество команды удвоил Александр Романов. В третьем игровом отрезке россияне вновь отличились в формате «5 на 4»: заброшенная шайба на счету Павла Шэна. Точку в матче поставил Иван Морозов, поразив пустые ворота. Даниил Тарасов оформил шат-аут, отразив 20 бросков. Романов стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 очка (1+2).
Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» IIHF. В следующем туре сборная России встретится с Чехией, а датчане сыграют с командой Швейцарии. Российская команда попала в группу А, где её соперниками являются сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
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Хоккей , Виталий Кравцов , Даниил Тарасов , Александр Романов , Иван Морозов
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