Видеообзор матча Россия-Дания на МЧМ-2019

Молодёжная сборная России стартовала с победы на чемпионате мира, обыграв команду Дании со счётом 4:0.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» IIHF. В следующем туре сборная России встретится с Чехией, а датчане сыграют с командой Швейцарии. Российская команда попала в группу А, где её соперниками являются сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.