Битва с Канадой за новогоднее золото: что ждет Россию на МЧМ

В канадском Ванкувере стартовал главный спортивный турнир новогодних праздников — молодежный чемпионат мира по хоккею. В первой игре сборная Чехии в овертайме одолела сверстников из Швейцарии, затем Канада в той же подгруппе переиграла Данию, а уже 27 декабря датчанам предстоит встреча с российской сборной. «Газета.Ru» рассказывает, чего ждать от МЧМ-2019.

Великолепие без заката

Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2019, который по традиции проходит на стыке уходящего и наступающего годов, дислоцируется в Канаде, в одном из главных хоккейных центров страны — Ванкувере.

В последнее время молодежные мировые форумы проходят в Канаде не реже чем раз в три года. И это хорошо — ни в одной стране мира турнир лучших молодых хоккеистов не вызывает такого ажиотажа и не имеет такого антуража.

Например, на нынешний турнир билеты на абсолютно все матчи были проданы задолго до старта самих соревнований.

И речь не только о встречах с участием сборной Канады или других фаворитов турнира, но и о таких противостояниях, как Словакия — Казахстан, например.

В Ванкувере МЧМ уже проводился в 2006 году, и тогда вроде бы не самая талантливая в истории канадская команда уверенно выиграла турнир, разгромив в финале российскую молодежку (5:0), в составе которой блистал Евгений Малкин

12 лет назад вместе с Ванкувером турнир принимали еще два города Британской Колумбии — Камлупс и Келоуна, теперь же вместе с главным хоккейным городом провинции турнир примет ее столица, соседняя Виктория.

В Ванкувере матчи пройдут на 19-тысячной «Роджерс Арене» — домашнем стадионе местных «Кэнакс» из Национальной хоккейной лиги. Тут пройдут поединки нашей группы А и все решающие матчи.

Семитысячный «Сейв-он-фудс Мемориал Центр» в Виктории примет поединки группы В, а также два четвертьфинала.

Ванкувер — 2,5-миллионный город с отличным уровнем жизни на Западном побережье Канады. Виктория же находится на острове Ванкувер в ста километрах от одноименного города через пролив Джорджия.

Здесь проживают почти пять миллионов жителей, город является самым теплым в Стране кленового листа (зимой нулевая температура и почти не бывает снега) и славится умопомрачительными по красоте парками.

Девиз Британской Колумбии — «Великолепие без заката». Можно не сомневаться, что в плане организации и атмосферы турнир пройдет на высшем уровне и станет незабываемым событием в жизни приехавших на него молодых хоккеистов.

Кто не поехал

Когда речь заходит о молодежных чемпионатах мира, всегда есть игроки, которые не добрались до турнира по причине выступлений на более высоком уровне. Таких в этом году немало — в практически каждой ведущей сборной.

Так, за США не выступит уже вовсю играющий за «Оттаву» Брэди Ткачак, Финляндия лишилась ведущего защитника Миро Хейсканена , который уже является основным игроком «Далласа», не случится второго молодежного ЧМ у нашего Андрея Свечникова , ныне забрасывающего за «Каролину», а талантливый чех Филип Хитил играет за «Рейнджерс».

Но главной потерей этого турнира станет, конечно же, отсутствие шведского суперперспективного защитника Расмуса Далина, который уже временами по-настоящему зажигает в составе «Баффало».

Главные звезды

Впрочем, и без тех, кого мы не увидим в эти дни в Ванкувере и Виктории, мировой молодежный форум будет напичкан суперзвездами.

Особое внимание стоит обратить, конечно же, на потенциальных первых номеров двух ближайших драфтов американца Джека Хьюза и канадца Алексиса Лафренье.

Хьюз является выходцем из очень хоккейной семьи, где на профессиональном уровне выступали и отец с матерью, а теперь к профессиональному хоккею идут еще и два брата Джека — старший и младший.

Собственно, старший — Куинн Хьюз — будет его партнером по команде и выбран как раз «Ванкувером» на драфте прошлого года под общим седьмым номером, крайне высоким для защитника. Интересно, что драфт-2019 пройдет, как и этот МЧМ, в Ванкувере.

Джек Хьюз играет в нападении, причем он предпочел программу подготовки юных американских хоккеистов USNTDP (по сути, юниорскую сборную страны) выступлениям в хоккейной лиге провинции Онтарио (OHL) и теперь близок к тому, чтобы побить юниорские рекорды самого Патрика Кейна

Лафренье вообще родился в 2001 году и на драфт НХЛ выйдет только в 2020 году, где на данный момент ему не видно равных. В нынешнем сезоне юный хоккеист в составе «Римуски Ошеаник» в юниорской лиге Квебека (QMJHL) уже набрал 54 (17+34) очка в 31 матче!

Но на этой парочке список суперзвезд молодежного хоккея на турнире не заканчивается. Здесь и канадский капитан Максим Комтуа , его партнеры по атаке Коди Гласс и Баррет Хэйтон, защитник Эван Бушар…

Впрочем, у канадцев можно перечислять абсолютно весь состав, включая двух основных вратарей!

Куинн Хьюз является второй по яркости звездой американской команды и потенциальным элитным защитником НХЛ в будущем, у чехов выделяются Филип Задина , Мартин Нечас и уже отличившийся в игре с Швейцарией Мартин Каут.

Как всегда, очень сильный состав привезли шведы, хотя в этом году он и кажется не слишком сбалансированным. Впрочем, защитник Адам Боквист и форвард Эрик Браннстрем, задрафтованные «Чикаго» и «Вегасом», должны зажечь в любом случае.

В Финляндии выделяются главный конкурент Джека Хьюза за первый номер драфта Каапо Какко, талантливый форвард Расмус Купари, поигравший в «Йокерите» и «Нэшвилле» Эли Толванен, а также неожиданно отпущенный на турнир «Чикаго» защитник Хенри Йокихарью.

Да что там, даже в сборной Дании есть своя звезда. Речь о голкипере-гиганте Матсе Согаарде. Он вымахал уже на два метра ростом, а эксперты прочат ему первый раунд на ближайшем драфте. Что ж, уже сегодня сборная России испытает Согаарда на прочность.

С верой в Брагина и талант

Сборная России на молодежных чемпионатах мира — это в первую очередь ее главный тренер. Валерий «Камбэкович» Брагин стал известен на всю страну после легендарного МЧМ-2011, где наша молодежка отыгралась у финнов и шведов на последних минутах четвертьфинала и полуфинала, а в финале уступала Канаде после двух периодов со счетом 0:3, но выиграла — 5:3.

После этого Брагин всегда брал с молодежной сборной медали, кроме последнего турнира (в прошлом году драматично уступили в четвертьфинале американцам — 2:4), но до золота уже не дотягивался.

При этом специалисте Россия всегда славится своим характером и компенсирует бойцовскими качествами традиционную нехватку (в сравнении с главными фаворитами) класса.

И отдельно стоит сказать о паре человек. Это, конечно, голкипер Даниил Тарасов , которого называют лучшим молодом вратарем мира, а также совсем юный, 17-летний форвард системы СКА Василий Подколзин.

Воспитанник московских «Белых Медведей» считается самым талантливым юниором России, а вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг даже назвал его новым Макдэвидом. Брагин очень редко берет на турнир 17-летних игроков, и Подколзин станет всего пятым таким хоккеистом.

Пока только не очень понятно, как Брагин уживется в тренерском штабе с новоиспеченным консультантом всех сборных страны Олегом Знарком, прилетевшим в составе нашей делегации в Канаду и даже проводящим часть тренировок команды!

Главные фавориты

Пожалуй, главным фаворитом сборная России на турнире не будет, но уходящий год был для наших молодежи и юниоров весьма удачным, а увенчала его долгожданная победа подопечных Брагина в молодежной Суперсерии с Канадой.

И все же именно «кленовые листья» снова главные претенденты на триумф. Родной лед, сумасшедший по качеству и балансу состав, где вообще не видно слабых мест, — эту сборную будет очень трудно остановить.

Пожалуй, ближе всех к этому, кажется, команда Финляндии, которая хлопнула канадцев в последнем контрольном матче — 5:2. Финны за последние пять лет дважды брали молодежный титул, что очень хорошо характеризует уровень развития молодежного хоккея в этой стране.

Впрочем, в плане систем все прекрасно и у США со Швецией, а Чехия вырастила весьма талантливое поколение после провала в начале 2010-х.

В общем, те же шесть привычных команд, включая, конечно, Россию, должны разыграть между собой медали, хотя поверить в чешское золото практически невозможно. Ну а Швейцария, Дания и Словакия будут стараться пощипать лидеров.

Сборная Казахстана, вышедшая в элиту взамен вылетевшей Белоруссии, будет осваиваться на новом для себя уровне и постарается сохранить прописку в высшем дивизионе, что сделать будет практически невозможно.

Новогодняя классика

Сборная России в группе А сразится с Данией, Чехией, Швейцарией и Канадой.

Датчанам будет очень тяжело, потому что они выйдут на лед против нашей сборной всего через сутки после порки от Канады, а вот затем уже наши в таком же режиме попадут на отдохнувших за два дня чехов.

Но главным блюдом группового этапа станет противостояние в новогоднюю ночь с канадцами, на которое уже сейчас настраиваются обе сборные.

Это будет действительно жаркий матч, в котором на кону будет стоять больше не место в группе, а собственный престиж.

Но для нас все же важнее не победить в нем (пусть и звучит крамольно), а сохранить эмоции на плей-офф. Правда, ничто так не окрыляет как виктория в самом принципиальном противостоянии мирового хоккея (во всех возрастных категориях).