Форвард «Куньлуня» Тэйлор Бек продолжит карьеру в «Авангарде»

Омский "Авангард" и китайский "Куньлунь" произвели обмен, в результате которого игроком "ястребов" стал форвард Тэйлор Бек, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщается, взамен "Авангард" передал "Куньлуню" права на шведского нападающего Акселя Хольмстрёма. Бек в нынешнем сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 22 (9 шайб + 13 передач) очка.

Также сообщается, что уфимский "Салават Юлаев" обменялся хоккеистами с петербургским "Динамо". В результате обмена в Уфу отправился форвард Денис Никулин, а в обратном направлении последовал нападающий Кристиан Афанасьев.