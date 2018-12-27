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Форвард «Куньлуня» Тэйлор Бек продолжит карьеру в «Авангарде» 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Омский "Авангард" и китайский "Куньлунь" произвели обмен, в результате которого игроком "ястребов" стал форвард Тэйлор Бек, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Как сообщается, взамен "Авангард" передал "Куньлуню" права на шведского нападающего Акселя Хольмстрёма. Бек в нынешнем сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 22 (9 шайб + 13 передач) очка.
Также сообщается, что уфимский "Салават Юлаев" обменялся хоккеистами с петербургским "Динамо". В результате обмена в Уфу отправился форвард Денис Никулин, а в обратном направлении последовал нападающий Кристиан Афанасьев.
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