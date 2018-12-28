Овечкин сравнил себя со старой лошадью

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился эмоциями после того, как был выбран капитаном Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter-аккаунте организации.

«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, я уже выгляжу старой лошадью среди молодых игроков. Но болельщики по-прежнему выделяют меня, и я ценю их поддержку», — заявил хоккеист.

Овечкин отметил, что выступать в Матче всех звезд для него является большой честью, и он счастлив вновь представлять «Вашингтон». На вопрос журналиста, было ли у игроков похмелье после победы в Кубке Стэнли, россиянин ответил отрицательно.

«Такое было только после Рождества», — добавил он.

Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона по итогам голосования болельщиков. Матч всех звезд пройдет 25 и 26 января в калифорнийском Сан-Хосе.

В прошлом сезоне россиянин в составе «Вашингтона» впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Он выступает за столичную команду с 2005 года.