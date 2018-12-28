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Овечкин сравнил себя со старой лошадью 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился эмоциями после того, как был выбран капитаном Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter-аккаунте организации.
«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, я уже выгляжу старой лошадью среди молодых игроков. Но болельщики по-прежнему выделяют меня, и я ценю их поддержку», — заявил хоккеист.
Овечкин отметил, что выступать в Матче всех звезд для него является большой честью, и он счастлив вновь представлять «Вашингтон». На вопрос журналиста, было ли у игроков похмелье после победы в Кубке Стэнли, россиянин ответил отрицательно.
«Такое было только после Рождества», — добавил он.
Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона по итогам голосования болельщиков. Матч всех звезд пройдет 25 и 26 января в калифорнийском Сан-Хосе.
В прошлом сезоне россиянин в составе «Вашингтона» впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Он выступает за столичную команду с 2005 года.
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Хоккей , Александр Овечкин
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