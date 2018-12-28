Овечкин довел до слез фанатку на предматчевой разминке

Российский нападающий «Washington Capitals» Александр Овечкин своим поступком, заставил одну из хоккейных болельщиц рыдать. Об этом сообщила «Газета.ru».

В ходе предматчевой разминки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Carolina Hurricanes» Овечкин подарил юной болельщице шайбу, перекинув ее через заградительное стекло.

Девушка принесла на разминку перед матчем баннер, на котором была написана просьба подарить шайбу, так как 28 декабря ей исполнилось 18 лет.

Увидев плакат болельщицы, форвард вручил заветный снаряд, перекинув его через заградительное стекло.

Получив желанный подарок, девушка заплакала от счастья, а ее отец крикнул вслед Овечкину, что он лучший.