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Овечкин довел до слез фанатку на предматчевой разминке 

360tv.ru + ещё 7 2 часа назад
Российский нападающий «Washington Capitals» Александр Овечкин своим поступком, заставил одну из хоккейных болельщиц рыдать. Об этом сообщила «Газета.ru».
В ходе предматчевой разминки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Carolina Hurricanes» Овечкин подарил юной болельщице шайбу, перекинув ее через заградительное стекло.
Девушка принесла на разминку перед матчем баннер, на котором была написана просьба подарить шайбу, так как 28 декабря ей исполнилось 18 лет.
Увидев плакат болельщицы, форвард вручил заветный снаряд, перекинув его через заградительное стекло.
Получив желанный подарок, девушка заплакала от счастья, а ее отец крикнул вслед Овечкину, что он лучший.
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Скромный старт. Сборная России забросила четыре шайбы датчанам, которым канадцы накануне накидали 14 штук Овечкин обогнал легендарного Лемье. Россиянин теперь седьмой по шайбам в большинстве в столетней истории НХЛ Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы в Минске из‐за травмы партнера
Хоккей , Видео , Александр Овечкин
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