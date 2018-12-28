Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Худобин стал первой звездой матча НХЛ против «Нэшвилла» 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Хоккеисты "Даллас Старз" победили "Нэшвилл Предаторз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в четверг в Нэшвилле, закончилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Тайлер Питлик (8-я минута) и Маттиас Янмарк (32).
Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 49 бросков, впервые в этом сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности, и был признан первой звездой матча.
"Нэшвилл" потерпел пятое поражение в чемпионате подряд.
Результаты других игр дня:
"Чикаго" — "Миннесота" — 5:2,
"Сент-Луис" — "Баффало" — 4:1,
"Виннипег" — "Калгари" — 1:4,
"Бостон" — "Нью-Джерси" — 2:5.
Последние новости
Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине Лех Валенса о России: могло быть по-другому, если бы покаялись Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали
Хоккей , Маттиас Янмарк , Тайлер Питлик , Антон Худобин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русских все боятся»
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку1
Крушельницкий удивлён решением CAS
Умер олимпийский чемпион Евгений Зимин1
Овечкин сравнил себя со старой лошадью1
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:35
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Хоккей
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение