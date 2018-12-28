Хоккеисты "Даллас Старз" победили "Нэшвилл Предаторз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в четверг в Нэшвилле, закончилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Тайлер Питлик (8-я минута) и Маттиас Янмарк (32).
Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 49 бросков, впервые в этом сезоне сохранив свои ворота в неприкосновенности, и был признан первой звездой матча.
"Нэшвилл" потерпел пятое поражение в чемпионате подряд.
Результаты других игр дня:
"Чикаго" — "Миннесота" — 5:2,
"Сент-Луис" — "Баффало" — 4:1,
"Виннипег" — "Калгари" — 1:4,
"Бостон" — "Нью-Джерси" — 2:5.