Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер олимпийский чемпион Евгений Зимин 

Рамблер + ещё 41 3 часа назад
В пятницу, 28 декабря, скончался бывший игрок сборной СССР по хоккею и московского «Спартака» Евгений Зимин. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Зимину был 71 год. Причина его смерти не уточняется.
В «Спартаке» Зимина назвали одним из лучших хоккеистов в истории клуба и сборной СССР.
Евгений Зимин был воспитанником школы московского «Локомотива», там на его игру обратило внимание руководство «Спартака». В «Спартаке» играл до 1974 года и стал дважды чемпионом СССР.
Последний сезон в карьере (1976/77) провёл в «Крыльях Советов» и завоевал с клубом Кубок европейских чемпионов (1977). В составе сборной СССР становился победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов.
После завершения карьеры работал тренером в юниорской сборной СССР и в «Спартаке», также занимался менеджерской работой.
Хоккей , Видео , Евгений Зимин , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Головин определился с будущим2
«Ты больше не сверхчеловек»: что Орсер изменил в Медведевой
Шарапова с нетерпением ждёт возвращения на корт
«Русских все боятся»21
Спортивный директор «Локомотива» ушёл из клуба
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:00
Умер Евгений Зимин
Хоккей
01:35
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Хоккей
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение