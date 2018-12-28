«Русских все боятся»: молодежка удалилась 8 раз и победила

Сборная России стартовала с победы на молодежном чемпионате мира по хоккею, забросив четыре безответных шайбы в ворота Дании. Подопечные Валерия Брагина сумели добиться такого результата даже несмотря на то, что провели огромное количество времени в меньшинстве из-за восьми удалений. Капитан команды Клим Костин после встречи предположил, что судья пытался таким образом «уравнять игру», а лучший игрок матча Александр Романов отметил, что «русских все боятся поддерживать».

Сборная России до 20 лет под руководством Валерия Брагина стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею с победы — были повержены аутсайдеры всей группы А датчане (4:0). Заброшенными шайбами отличились Виталий Кравцов (в большинстве), Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов (в пустые ворота).

Впрочем, всего день назад Дания уступила Канаде со счетом 0:14,

так что в успехе молодежной «Красной машины» сомнений почти не возникало. Однако уверенной победа подопечных Брагина оказалась пока только по счету.

Сама игра получилась весьма напряженной хотя бы потому, что россияне удалились восемь (!) раз — в общей сумме на 26 минут игрового времени

Особенно отличился Николай Коваленко , который получил дисциплинарный штраф (2+10 минут) за толчок соперника на борт.

Если россияне продолжат удаляться с такой же частотой, то уже в следующем матче со сборной Чехии, который состоится 29 декабря в 4 утра по московскому времени, нас могут ждать серьезные проблемы.

К счастью, датчане не сумели реализовать ни один из своих моментов, хоть и превзошли сборную России по количеству бросков по воротам (20 против 18), что само по себе неприятно.

Брагин заверил, что уже провел со своими подопечными беседу на тему приличного поведения на льду.

«С игроками пообщались, поздравили с победой, обозначили ошибки, которые надо устранить. Основные — это игровая дисциплина, необходимо убрать ненужные удаления.

Это чемпионат мира, поэтому все действия любого хоккеиста должны быть подчинены командным нуждам. Вот на эту тему мы немножко поговорили», — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Капитан российской команды Клим Костин увидел в удалениях вину не только самих игроков.

«Судья, видимо, решил уравнять игру. Сегодня работали точно не североамериканские арбитры. В местных лигах за такие нарушения могут дать удаление только тому, кто упал, — за симуляцию.

У датчан были такие же моменты нарушений, но им не давали штрафов. Кажется, судья был на их стороне».

Защитник молодежной «Красной машины» и московского ЦСКА Александр Романов, который набрал в этом матче три очка (гол + две передачи) и был признан лучшим игроком встречи, отказался рассуждать на тему судейства.

«Не буду ничего говорить о работе арбитров. Доволен тем, как они справились. В чем разница между матчами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и МЧМ? Только в опыте хоккеистов и мастерстве. Скорость зависит от соперника, команды тоже разные бывают.

Что касается игры на маленьких площадках, то я уже к ним привык, тем более некоторые команды КХЛ на них играют.

Плюс не так давно ездил на Суперсерию (турнир, в котором российская молодежка играет против команд из разных хоккейных лиг Канады. — «Газета.Ru»).

После сегодняшней игры сделали выводы о том, что нужно серьезно воспринимать любого соперника, каждый момент нужно отрабатывать. С чехами ожидаем игры высокого уровня, у нас боевой настрой».

Также Романов признался, что ему понравилось звуковое сопровождение голов.

«Мне было очень приятно, что после голов сборной России на арене включали «Калинку». Это ведь наше, русское.

На трибунах больше поддерживали датчан, но меня это никак не смутило. Все как обычно. Русские — это всегда серьезный конкурент для других команд, поэтому поддерживать нас все боятся».

Главный тренер молодежной сборной Дании Олаф Эллер предпочел сосредоточиться на приятных для его команды моментах и подчеркнул тот факт, что его подопечные нанесли больше бросков по воротам, чем россияне.

«У нас довольно хорошая история противостояний против России в молодежном чемпионате мира, и это дало нам дополнительную энергию.

Я думаю, это впервые в истории датского хоккея, когда сборная Дании сделала больше бросков, чем Россия.

Россия, возможно, и не играла в свою лучшую игру, в то время как мы упорно трудились каждую смену. Если бы мы чуть-чуть прибавили и провели пару голов, это была бы совершенно другая игра», — предположил специалист.

Нападающий молодежной сборной Дании Андреас Грунтвиг решил немного заглянуть в будущее и предрек «Красной машине» поражение от Канады.

«После проигрыша в матче с Канадой (0:14) нам нужно было много чего доказать. Мы старались делать все намного проще и быть умными на протяжении всего матча.

Россия — хорошая команда, но мы играли на их уровне. Им было сложно против нас. В матче против Канады, думаю, они проиграют.

У канадцев хорошая команда. У них четыре звена, которые могут забивать», — отметил Грунтвиг.

После этой встречи Россия набрала три очка и пока располагается на втором месте в турнирной таблице группы А после канадцев (6), которые провели на два матча больше и в обоих победили.