Русские в НХЛ: Овечкин довел фанатку до слез

«Вашингтон» продолжает погоню за лидером Восточной конференции и в очередном матче регулярного чемпионата на своем льду одолел «Каролину». В составе действующих обладателей Кубка Стэнли заброшенными шайбами отметились Чендлер Стивенсон, Ти Джей Оши и Джон Карлсон . У гостей автором единственного стала финская звезда Себастьян Ахо

Не ушел со льда без результативного действия и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, записав на свой счет голевую передачу. При этом Ови отметился еще до начала матча.

Во время предыгровой раскатки российский форвард пожанглировал шайбой, а затем перебросил ее через борт прямо в руки юной болельщице, которая стояла с табличкой «Мне сегодня исполнилось 18 лет. Могу ли я получить в подарок шайбу?».

После такого подарка прямо из рук капитана «Кэпз» молодая фанатка расплакалась от счастья. Остальные болельщики наградили Овечкина аплодисментами.

По итогам 36 матчей «Вашингтон» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 49 очков. Капитан столичной команды продолжает возглавлять список снайперов «регулярки», имея в своем активе 29 голов.

Лидер Востока и общей таблицы регулярного чемпионата продолжает идти без потерь. На этот раз «Тампа» у себя дома устроила самую настоящую перестрелку с «Филадельфией» и вышла из нее победителем.

Счет открыли гости усилиями Михаэля Раффля , однако уже в первом периоде восстановить равновесие и выйти вперед смогли «молнии».

Сначала Никита Кучеров огорчил чешского голкипера Михала Нойвирта , а затем то же самое сделал и Брейден Пойнт.

Во всех трех голах «Лайтнинг» поучаствовал Кучеров, отдавший три голевые передачи. Таким образом, набрав четыре очка, российский форвард возглавил гонку бомбардиров «регулярки» и уже имеет в своем активе 61 очко (17 + 44). Кроме того, 25-летний россиянин обновил рекорд клуба по количеству очков, набранных за месяц.

На данный момент Кучеров набрал 26 баллов, обойдя по данному показателю Мартена Сен-Луи (январь 2004 года) и Венсана Лекавалье (ноябрь 2007 года): у обоих было по 25 очков.

В третьем периоде «Филадельфия» сумела вновь восстановить равновесие: в течение трех минут отметились Дэйл Уис и Роберт Хег

Однако уже на 18-й секунде дополнительного времени «Тампа» вырвала победу благодаря голу Алекса Киллорна.

У «Детройта» который год дела идут неважно. Похвастать успешным сезоном не может в этом году и «Питтсбург». Хотя последний отрезок «пингвины» провели ударно и уже свою седьмую победу в десяти матчах, а после встречи с «крылышками» — четвертую кряду.

И хотя первый период прошел под диктовку гостей — счет открыл Дилан Ларкин — во втором 20-минутке захватил инициативу и забросил сразу три шайбы.

Дублем отметился Фил Кессел , еще одним голом отметился Дерик Брассар. Не остался в стороне и Евгений Малкин, ассистировавший Кесселу.

В третьем периоде гости попытались сократить отставание в счете, однако в ответ на это у «пингвинов» нашлись еще пара аргументов в виде точных щелчков от шведа Патрика Хёрнквиста и Дерик Брассар, которому также выдал голевую передачу Малкин.

Всего на льду российский форвард провел 18 с половиной минут с показателем полезности «0».

С 44 очками «Питтсбург» поднялся на шестую строчку Востока.

К Новому году заметно дела наладились у аутсайдера «регулярки». «Короли» из Лос-Анджелеса на своем льду одержали четвертую победу подряд (11-я в сезоне), обыграв одних из своих конкурентов по турнирной таблице Западной конференции «Аризону».

На 15-й минуте встречи Джейкоб Чикран вывел гостей вперед, замкнув передачу Алекса Гальченюка, однако уже через три минуты «Кингз» счет сравняли, а в концовке матче добились волевой победы благодаря голу Дастина Брауна , которому ассистировал Анже Копитар.

Участие в матче принял и российский форвард Илья Ковальчук, для которого борьба за место в составе стала головной болью в этом сезоне.

На льду Кови провел почти 13 минут, результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «0».

«Лос-Анджелес», набрав 33 балла, продолжает находиться на последнем месте турнирной таблицы Запада.

Для «Сент-Луиса» очередной сезон чемпионата НХЛ сопровождается привычной нестабильностью. «Блюзмены» чередуют победные матчи сериями поражений. Такой же неровный отрезок команда Владимира Тарасенко проводит и в декабре этого года. Однако к концу 2018-го «Сент-Луис» порадовал своих болельщиков и на своем льду уверенно разобрался с «Баффало».

Первый период команды провели вхолостую, зато во второй 20-минутке зрители увидели четыре гола, три из которых — от «Сент-Луиса». В концовке Райан О'Райлли упрочил преимущество «Блюз» и довел дело до победы со счетом 4:1.

Российский форвард хозяев льда Владимир Тарасенко сыграл ровна 15 минут, но результативными действиями не отметился.

По-настоящему драматичным матчем оказалась встреча в Нэшвилле где местные «коты» уступили «Далласу».

Хозяева за 60 минут нанесли в общей сложности 49 бросков по воротам Антона Худобина , однако российский голкипер «Старз» не пропустил ни одной шайбы мимо себя и оформил свой первый «сухарь» в сезоне.

Кроме того, Худобин стал второй звездой игрового дня НХЛ. Теперь 32-летний россиянин — рекордсмен по количеству сейвов в матче, который завершился без пропущенных шайб. Предыдущее достижение принадлежало Чезаре Маниаго, отразившего 41 бросок в игре с «Торонто» в марте 1970 года.

С самого начала встречи обе стороны показали друг другу, что уступать не намерены. На 7 минуте счет открыли «Джекетс» после точного броска Оливера Бьёркстранда , однако через некоторое мгновение равновесие восстановил Джимми Веси , завершивший комбинацию с Наместниковым.

В середине периода «жакетовые» вновь вышли вперед благодаря голу Дэвида Савара , на что уже в дебюте второй 20-минутки «Рейнджерс» вновь сравняли счет.

Позднее Крис Крайдер оформил дубль, а хозяева шли к волевой победе. Однако защитник «Коламбуса» Зак Веренски в за несколько минут до конца перевел игру в овертайм, где сильнее оказались гости.

Панарин выполнил точную передачу на Пьер-Люка Дюбуа, а тот переиграл Хенрика Лундквиста и принес гостям победу.

Таким образом, «Блю Джекетс» набрал 47 очков и закрепился в четверке лучших в Восточной конференции.