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СМИ: «Вегас» взял россиянина Зыкова с драфта отказов НХЛ 

RT на русском + ещё 12 3 часа назад
Фото: Reuters © Perry Nelson-USA TODAY Sports
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» взял россиянина Валентина Зыкова с драфта отказов, куда он был выставлен «Эдмонтон Ойлерз».
Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман.
23-летний форвард был выставлен «Эдмонтоном» на драфт отказов 28 декабра. Он перешёл в «Ойлерз» 30 ноября, после того как двумя днями ранее «Каролина Харрикейнз» также поместила россиянина на драфт отказов.
В текущем сезоне НХЛ он провёл 18 матчей и набрал 3 (0+3) очка.
Зыков был выбран «Лос-Анджелес Кингз» во втором раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 37-м номером.
Ранее сообщалось, что сотая шайба Артемия Панарина в НХЛ не помогла «Коламбусу» обыграть «Торонто».
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Хоккей , Валентин Зыков , Каролина Харрикейнз , Артемий Панарин
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