Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» взял россиянина Валентина Зыкова с драфта отказов, куда он был выставлен «Эдмонтон Ойлерз».
Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман.
23-летний форвард был выставлен «Эдмонтоном» на драфт отказов 28 декабра. Он перешёл в «Ойлерз» 30 ноября, после того как двумя днями ранее «Каролина Харрикейнз» также поместила россиянина на драфт отказов.
В текущем сезоне НХЛ он провёл 18 матчей и набрал 3 (0+3) очка.
Зыков был выбран «Лос-Анджелес Кингз» во втором раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 37-м номером.
Ранее сообщалось, что сотая шайба Артемия Панарина в НХЛ не помогла «Коламбусу» обыграть «Торонто».