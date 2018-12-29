СМИ: «Вегас» взял россиянина Зыкова с драфта отказов НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» взял россиянина Валентина Зыкова с драфта отказов, куда он был выставлен «Эдмонтон Ойлерз».

Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман.

23-летний форвард был выставлен «Эдмонтоном» на драфт отказов 28 декабра. Он перешёл в «Ойлерз» 30 ноября, после того как двумя днями ранее « Каролина Харрикейнз » также поместила россиянина на драфт отказов.

В текущем сезоне НХЛ он провёл 18 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Зыков был выбран «Лос-Анджелес Кингз» во втором раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 37-м номером.