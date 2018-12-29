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У Павла Буре родился третий ребенок 

РИА Новости + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В семье двукратного призера Олимпийских игр, чемпиона мира по хоккею Павла Буре родилась дочь, сообщается на официальном сайте московского ЦСКА.
"В жизни одного из самых ярких нападающих в истории отечественного хоккея, воспитанника армейского клуба, члена наблюдательного совета ПХК ЦСКА, легендарной "Русской Ракеты" Павла Буре и его жены Алины произошло радостное событие — у них родилась дочь", — говорится в сообщении.
Новорожденная стала третьим ребенком в семье Буре: они также воспитывают сына и дочь.
Буре, которому в марте следующего года исполнится 48 лет, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпиаде-1998 и бронзу Игр-2002, в составе сборной СССР стал чемпионом мира в 1990 году. В НХЛ он выступал за "Ванкувер", "Флориду" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
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Хоккей , Павел Буре , ЦСКА
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